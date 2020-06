"O setor bancário angolano vai enfrentar numerosos desafios à medida que se desenvolve nos próximos anos, mas a qualidade dos ativos mantém-se baixa e o endividamento pública está a aumentar, deixando pouca margem para os empréstimos ao setor privado", lê-se numa análise da Fitch ao setor financeiro angolano.

De acordo com a análise feita por esta consultora detida pelos mesmos donos da agência de 'rating' Fitch, enviado aos clientes e a que a Lusa teve acesso, "neste contexto e com um ritmo moderado de depreciação do kwanza nos próximos trimestres, o crescimento dos empréstimos deverá abrandar durante os próximos anos antes de recomeçar a subir" mais para o final desta década.