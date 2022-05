O índice de volume de negócios no comércio a retalho teve um aumento homólogo de 4,6% em abril, tendo desacelerado 8,2 pontos percentuais (p.p.) face ao registado no mês anterior, adianta o INE, esclarecendo que em termos nominais, o índice passou de um aumento homólogo de 22,2% em março para uma subida de 14,3% em abril deste ano.

"A forte oscilação dos resultados continua influenciada por efeitos base decorrentes das restrições à atividade nos primeiros meses de 2021", adianta.

A evolução do índice agregado reflete as "dinâmicas distintas" do agrupamento Produtos Alimentares, que apresentou uma queda de 3,6%, inferior em 2,4 p.p. em relação ao mês anterior, enquanto os Produtos Não Alimentares abrandaram 14,5 p.p., para um crescimento de 11,5%.

Em termos mensais, índice de volume de negócios no comércio a retalho denotou uma queda de 3% em abril deste ano, quando registou um crescimento de 2,4% no mês anterior.

Os índices de emprego, remunerações e horas trabalhadas, por sua vez, apresentaram aumentos homólogos de 3,5%, 7,5% e 8,5% no mês de abril, respetivamente, contra crescimentos de 4,3%, 7,4% e 18,6% em março, pela mesma ordem.

