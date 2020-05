Segundo um comunicado conjunto do IFI e da UNECA enviado à Lusa, o encontro, que marca o 'pontapé de saída' nas negociações sobre um potencial acordo sobre a dívida dos países em desenvolvimento aos credores privados, teve a presença de 15 ministros das Finanças, entre os quais a de Angola, Vera Daves, e foi liderado pelo enviado especial da União Africana e antigo presidente do banco Credit Suisse, Tidjane Thiam.

O objetivo do encontro, que decorreu na segunda-feira, foi "debater o potencial envolvimento do setor privado na Iniciativa de Suspensão do Serviço da Dívida (DSSI)" do G20, refere-se no comunicado, no qual se lê ainda que "o grupo discutiu questões à volta da harmonização de procedimentos quando possível, apesar de reconhecer que uma solução de tamanho único pode não se aplicar devido às características particulares de cada país".