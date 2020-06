De acordo com dados de um relatório estatístico do Banco de Cabo Verde (BCV), compilados hoje pela Lusa, os bancos comerciais que operam no país registavam no final de 2019 um total de 126.437 milhões de escudos (1.142 milhões de euros) de crédito à economia, o que representou então um crescimento de mais de 3%, face ao ano anterior.

No primeiro trimestre de 2020, esse volume de crédito à economia cresceu mais quase 1%, para 127.405 milhões de escudos (mais de 1.151 milhões de euros), aumentando assim mais de 968 milhões de escudos (8,7 milhões de euros) em três meses.