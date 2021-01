De acordo com o banco central, o 'stock' dos empréstimos concedidos pelos bancos aos particulares ascendia no final de dezembro de 2020 a 120.751,4 milhões de euros, acima dos 120.515,5 milhões de euros de novembro e dos 118.829,3 milhões de euros de dezembro de 2019.

Trata-se de uma subida homóloga de 1,6% e será preciso recuar até julho de 2015 para encontrar um 'stock' mais alto de empréstimos a particulares, sendo que nesse mês este valor atingiu os 120.768,6 milhões de euros.

Nos particulares, destacam-se os empréstimos à habitação, cujo valor aumentou para 95.041 milhões de euros em dezembro, dos 94.749,7 milhões de euros de novembro passado.

A taxa de variação dos empréstimos a particulares para habitação foi de 2,3%, refletindo um aumento de 0,3 pontos percentuais face a novembro.

Já nos empréstimos para consumo, a taxa de variação anual desceu 1,2 pontos percentuais relativamente ao mês anterior, para 0,5% com o montante total de crédito ao consumo a fixar-se em 19.166 milhões de euros (19.059 em novembro).

No caso das empresas, os empréstimos concedidos pelos bancos a sociedades não financeiras apresentaram uma taxa de variação anual de 9,6%, mais 1,0 ponto percentual do que o observado no mês anterior, com o BdP a destacar a evolução dos empréstimos às grandes empresas.

Em dezembro, o 'stock' total de crédito a sociedades não financeiras era de 73.966,4 milhões de euros, um aumento de 9,6% face a dezembro de 2019 e um valor que compara com os 72.048,1 milhões de euros de outubro.

Ainda segundo os dados hoje divulgados pelo Banco de Portugal, os depósitos de particulares nos bancos residentes totalizavam 161,9 mil milhões de euros no final de dezembro.

