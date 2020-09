De acordo com dados do mais recente relatório estatístico do BCV, compilados hoje pela Lusa, os bancos comerciais que operam no país registavam no final do primeiro semestre de 2019 um 'stock' superior a 120.988 milhões de escudos (1.100 milhões de euros) de crédito à economia, o que representou então um recuo de 1,4% face ao início do ano.

No primeiro semestre de 2020, esse volume de crédito à economia cresceu 5,4% em termos homólogos - face a junho de 2019 -, para mais de 127.472 milhões de escudos (mais de 1.158 milhões de euros), aumentando assim em 6.485 milhões de escudos (59 milhões de euros) no espaço de um ano.