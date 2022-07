Segundo o anúncio de procedimento publicado hoje em Diário da República (DR), o concurso público internacional para a prestação de serviços de transporte rodoviário de substituição nos troços Coimbra/Guarda/Coimbra, Mangualde/Coimbra/Mangualde e Guarda/Vilar Formoso/Guarda da Linha da Beira Alta tem o valor global de 1,815,580.00 euros.

A prestação de serviços de transporte rodoviário de substituição nos troços referidos é "no período previsto de 01 de setembro a 31 de dezembro de 2022, por interrupção da circulação ferroviária, em virtude da Modernização da Linha da Beira Alta".

Ainda de acordo com o documento, o prazo de execução do contrato (prazo inicial sem incluir renovações) é de quatro meses.

O prazo para apresentação das propostas é "até às 23:59 do 15.º dia a contar da data de envio do presente anúncio", lê-se.

A circulação ferroviária no troço Pampilhosa - Guarda da Linha da Beira Alta está cortada desde o dia 19 de abril, por um período estimado de nove meses, no âmbito do plano de modernização.

A Infraestruturas de Portugal (IP) justificou a necessidade de encerramento integral da linha com as "características técnicas específicas dos trabalhos a realizar em diversos locais ao longo do troço".

Segundo a IP, atendendo à "elevada complexidade" dos trabalhos, seria impraticável executá-los "mantendo a circulação ferroviária, mesmo que de forma condicionada".

Durante o período de interrupção, serão disponibilizados transportes rodoviários alternativos aos clientes da CP.

No início de 2023, os utilizadores da Linha da Beira Alta "passarão a dispor de um serviço de transporte ferroviário de maior qualidade, conforto, segurança e ambientalmente sustentável", garantiu a empresa.

A IP sublinhou, ainda, que a modernização integral da Linha da Beira Alta, integrada no Corredor Internacional Norte, tem "elevada importância na requalificação da Rede Ferroviária Nacional, disponibilizando às empresas e passageiros um transporte ferroviário mais eficiente nas ligações ferroviárias inter-regionais, bem como na ligação a Espanha e restante Europa".

