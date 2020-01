Cozinha portuguesa chega à cidade chinesa de Cantão com parceria luso-turca Um gestor portuense, um 'chef' lisboeta e um empresário turco uniram-se para criar uma cadeia de restaurantes portugueses na província chinesa de Guangdong, numa aposta inédita no crescente cosmopolitismo da emergente classe média local. economia Lusa economia/cozinha-portuguesa-chega-a-cidade-chinesa-de-_5e26e8ecb34dee12adad6f2f





"Guangdong é a melhor província para fazer negócios: há dinheiro, há cultura de consumo e as pessoas têm a mente mais aberta do que em outras partes da China", descreve à agência Lusa Dário Silva, natural do Porto e radicado no país asiático há dez anos.

O projeto arrancou este mês com a abertura de um restaurante piloto, o Lusitano, num clube exclusivo de Foshan, centro industrial adjacente a Cantão, a capital de Guangdong.

Propriedade do grupo de luxo e entretenimento New World, que tem sede em Hong Kong, o Foshan Golf Club cobra uma anuidade de 200 mil yuan (quase 26 mil euros) pela filiação e tem mais de 500 membros, sobretudo empresários, executivos e oficiais do Exército.

O complexo inclui um campo de golfe e um outro restaurante, que serve comida cantonesa, mas onde os vinhos são todos importados de Portugal, incluindo produtores do Douro ao Alentejo. No corredor que dá acesso ao edifício principal, revestido a mármore e circundado por jardins, surgem quadros de cidades e paisagens portuguesas.

"Acho que faz sentido explorar este mercado", explica à Lusa o 'chef' de cozinha, Fábio Pombo, que trabalhou dois anos no Casa Lisboa, restaurante português em Hong Kong, a região semiautónoma da China que faz fronteira com Guangdong, antes de rumar ao continente chinês.

"A China abre toda uma nova porta", diz. "Há dez anos seria mais complicado: as pessoas viajavam menos, tinham menos contacto com o exterior. Agora que o poder económico é mais repartido e a classe média mais forte, já viajam e começam a perceber diferentes tipos de cozinha e a apurar os gostos", observa.

Além de Bacalhau, o Lusitano serve arroz de caranguejo, arroz de pato e outros pratos típicos.

Ao contrário dos restaurantes chineses, as mesas aqui são quadradas. Pratos, copos e talheres são 'Made in Portugal'. Painéis de azulejo cobrem as paredes até meia altura. Música portuguesa completa o ambiente.

O 'chef' avisa, no entanto, que o sabor vai ser adaptado ao paladar local.

"Não são todos os pratos que entram aqui: têm que ser um bocado mais gourmet, mas não em demasia, porque a cozinha portuguesa não é 'super' gourmet, é de um estilo caseiro", explica. "Mas temos que ter uma imagem que lhes permita tirar a fotografia para mostrar aos amigos", aponta.

Encontrar os ingredientes certos, até o arroz, é um desafio para quem cozinha comida portuguesa na China.

"Há tantos tipos de arroz, mas o 'chef' precisa de um tipo específico", conta o empresário turco Bahadur Tokayev, nascido no Reino Unido, e que se apaixonou pela cultura e cozinha portuguesas após uma visita a Portugal com Dário Silva.

"A boa comida é uma forma fácil de aproximar as pessoas", explica. "Com um prato podes fazer com que alguém se apaixone por uma cultura".

Para já, o grupo conseguiu encontrar um fornecedor de bacalhau seco e salgado - na China, apenas a importação de bacalhau fresco é permitida - através de um centro de processamento da Riberalves no nordeste do país.

"É o mesmo bacalhau que vai para Portugal", realça Dário.

O grupo vai abrir este mês um segundo restaurante, em Cantão, e, até ao final do ano, conta abrir um terceiro, na mesma cidade. A partir dai serão franchisados.

"É a forma correta, do meu ponto de vista, de desenvolver o mercado para os produtos portugueses na China", aponta o gestor.

JPI // VM

Lusa/Fim