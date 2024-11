O barril de crude do Mar do Norte, de referência na Europa, fechou o dia no International Exchange a cotar 2,16 dólares abaixo dos 75,17 com que encerrou as transações na sexta-feira.

A cotação do Brent reagiu em baixa à notícia de que o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, teria aceitado "em princípio" a proposta dos EUA para um cessar-fogo no Líbano, que inclui a retirada dos militares israelitas do país em 60 dias.

Está previsto que o gabinete de segurança israelita se reúna na terça-feira, em Telavive, para discutir e aprovar o acordo, conformaram à agência Efe pessoas envolvidas no processo.

O Brent fechou a semana passada com os maiores ganhos semanais desde finais de setembro, devido ao agravamento da situação na Ucrânia, subsequente à invasão russa.

Os investidores também estão à espera da próxima reunião da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados, juntos no designado OPEP+, marcada para 01 de dezembro, em que vai ser discutida a política para 2025 e a subida da produção em 180 mil barris diários a partir de janeiro ou a sua manutenção nos atuais níveis.

