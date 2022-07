O petróleo do Mar do Norte, de referência na Europa, fechou no International Exchange Futures a cotar 75 cêntimos abaixo dos 105,15 dólares com que encerou as transações na segunda-feira

A descida de hoje sucede um dia depois más notícias para a procura, quando se soube que o Fundo Monetário Internacional reviu em baixa as suas previsões para o crescimento da economia.

Para mais, na quarta-feira é esperado que a reserva Federal dos EUA anuncie mais um aumento da taxa de juro de referência em 75 pontos-base, o que também vai contribuir para o arrefecimento da procura.

