O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, fechou a sessão no Intercontinental Exchange a cotar 1,32 dólares abaixo dos 80,84 dólares com que tinha fechado as transações na quarta-feira.

O custo do barril regressou assim a um patamar inferior aos 80 dólares, depois de na véspera ter registado a maior subida em mais de nove meses, de quase três por cento.

Os investidores receiam que uma possível escalada do conflito no Médio Oriente, depois do assassínio do líder do Hamas no Irão, afete o fornecimento de petróleo, mas também estão preocupados, por outro lado, com a eventual travagem na procura de petróleo por parte da China, depois de esta anunciar resultados económicos piores do que previsto.

A este panorama internacional e à descida da cotação do crude soma-se o anúncio feito hoje pelo grupo designado OPEP+ de manutenção dos cortes obrigatórios de produção, mas também do seu plano de redução paulatina dos cortes voluntários.

O OPEP+ junta os membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo com aliados, como a Federação Russa.

RN // JMC

Lusa/Fim