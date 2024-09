O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, acabou a negociação no Intercontinental Exchange a cotar 1,27 dólares acima dos 73,90 dólares com que encerrou as transações na segunda-feira.

Impulsionada pelo programa de estímulos económicos anunciado pela Chiba, o Brent chegou a cotar em 76 dólares, para perder alguma da força até ao final da sessão.

Não obstante, o Brent está a manter a tendência de recuperação iniciada na semana passada, depois de há duas semanas ter chegado a cotar abaixo dos 70 dólares por barril.

RN // RBF

Lusa/fim