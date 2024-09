O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, fechou no Intercontinental Exchange a cotar 1,23 dólares acima dos 73,65 com que acabou as transações na quarta-feira.

A tendência de alta verificada pela cotação é atribuída ao agravamento da situação no Médio Oriente e ao receio de um conflito aberto entre Israel e o Líbano.

Outro fator mencionado como contribuinte para esta subida foi o corte da taxa de juro de referência da Reserva Federal decidido na quarta-feira, em meio ponto percentual, para o intervalo entre 4,75% e cinco por cento.

Já o Banco de Inglaterra decidiu hoje manter a sua taxa, nos cinco por cento.

