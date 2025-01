O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, fechou a sessão no Intercontinental Exchange a cotar 21 cêntimos acima dos 78,29 dólares com que encerrou as transações na quinta-feira.

O Brent interrompeu uma série de seis sessões consecutivas em baixa no dia em que Donald Trump voltou a repetir, no Estado da Carolina do Norte, a sua pretensão de que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e aliados como a Federação Russa, que juntos formam o designado OPEP+, baixem o preço do petróleo.

Na sua opinião, se o preço baixar, as finanças russas seriam prejudicadas, e a sua invasão da Ucrânia terminaria imediatamente,

"Como está, o preço é o suficiente para a guerra continuar. Há que reduzir o preço do petróleo para pôr fim à guerra. Deveriam tê-lo feito há muito tempo. Na realidade, são muito responsáveis, até certo ponto, do que está a acontecer", disse na quinta-feira, durante uma intervenção em linha no Fórum Económico Mundial, em Davos.

Quando tomou posse, em 20 de janeiro, Trump declarou a "emergência energética nacional" para aumentar a produção petrolífera dos EUA para reduzir o preço do barril de crude.

