A descida da cotação ocorreu depois de Donald Trump dizer que quer aumentar a produção petrolífera dos EUA.

O crude do Mar do Norte fechou o dia no Intercontinental Exchange a cotar 86 cêntimos abaixo dos 80,15 dólares com que acabou as transações na segunda-feira.

Depois de tomar posse, Trump anunciou, no seu discurso inaugural, que vai declarar "uma emergência nacional energética" e que os EUA "vão produzir a maior quantidade de petróleo e gás de qualquer país".

Ao chegar à Casa Branca, declarou: "Vamos perfurar, querida, perfurar". Estas palavras tiveram o efeito imediato de baixar o preço do petróleo, perante a política do republicano de querer descer os preços, através do aumento da oferta.

Também hoje, Fawad Razaqzada, analista da Forex, apontou no seu comentário semanal que a perspetiva do crude a longo prazo continua a ser de baixa.

"O esperado aumento da produção dos EUA, combinado com o da OPEP, significa que a subida deve ser limitada. O crescimento da procura pode não seguir o ritmo do possível aumento da oferta global", especificou.

RN // RBF

Lusa/fim