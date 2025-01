O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, fechou a sessão no Intercontinental Exchange a cotar 64 cêntimos abaixo dos 80,79 dólares com que encerrara as transações na sexta-feira.

O Brent reagiu em baixa à tomada de posse de Donald Trump, durante a qual este anunciou que vai declarar uma "emergência nacional energética" e que os EUA "vão produzir a maior quantidade de petróleo e gás de qualquer país".

Na ocasião, o republicano disse: "Vamos reduzir os preços, encher as nossas reservas estratégicas até ao topo e exportar energia para todo o mundo. Voltaremos a ser uma nação rica".

Depois de ter atingido os 82 dólares na semana passada, no seguimento da aplicação de sanções à indústria petrolífera russa pelos EUA, a cotação baixou hoje a beneficiar do alívio da situação no Médio Oriente, com a troca de reféns entre o Hamas e Israel e o cessar-fogo na Faixa de Gaza.

RN // RBF

Lusa/fim