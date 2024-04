O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 40 cêntimos abaixo dos 88,42 dólares com que fechou as transações na terça-feira.

O Brent oscilou durante toda o dia para acabar com uma tendência de baixa, dado o predomínio da ponderação entre os investidores da possibilidade de as sanções ao Irão afetarem o mercado petrolífero.

Em pano de fundo persiste a incerteza sobre a evolução da economia internacional, enquanto se esperam os próximos anúncios sobre a taxa de juro da parte de vários bancos centrais, designadamente o dos EUA.

