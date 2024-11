O petróleo do Mar do Norte, de referência na Europa, fechou no Intercontinental Exchange a cotar 1,76 dólares abaixo dos 75,63 com que encerrou as transações na quinta-feira.

O Brent reagiu em baixa às medidas de estímulo anunciadas hoje pela China, que desiludiram os investidores ao renovarem os seus receios quanto a uma procura fraca de petróleo por parte desta economia asiática.

O preço refletiu ainda a influência do furacão Rafael, o qual, apesar de as mais recentes previsões sobre a sua trajetória aliviarem o risco para as instalações petrolíferas no Golfo do México, levou à suspensão da produção de crude em 22%, em resultado das medidas de proteção adotadas.

Por outro lado, a incerteza predomina no mercado, depois da vitória eleitoral de Donald Trump, à espera das mudanças na política comercial e orçamental que este possa fazer, bem como da sua gestão da situação no Médio Oriente, que pode incluir sanções mais severas à produção e comercialização do petróleo iraniano.

