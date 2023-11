O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 3,76 dólares abaixo dos 81,18 com que fechou as transações na quarta-feira.

A negociação do crude fechou em forte baixa, um dia depois de os dirigentes europeus -- Comissão e chefe da diplomacia -- terem proposto o endurecimento do limite de venda do petróleo russo e medidas para contrariar o contorno das sanções.

Outro fator foi a inquietação com a procura, manifestada pela Agência Internacional de Energia, que, apesar de ter revisto em alta a sua previsão para este ano, a manteve abaixo da feita pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo.

