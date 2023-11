O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 1,71 dólares acima dos 80,61 com que fechou as transações na sexta-feira.

Assim, o crude mantém a trajetória ascendente com que encerrou a semana passada, quando acabou com uma valorização superior a quatro por cento no fim das transações de sexta-feira.

Este fortalecimento do Brent ocorre quando a Arábia Saudita e outros membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo têm dado a entender nos últimos dias que pretendem prolongar as reduções da produção para o próximo ano.

RN // RBF

Lusa/fim