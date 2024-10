O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, fechou a sessão no Intercontinental Exchange a cotar 1,43 dólares acima dos 71,12 dólares com que acabou as transações na terça-feira.

O Brent ganhou terreno depois de as reservas de crude nos Estados Unidos terem caído inesperadamente na semana passada, e as reservas de gasolina terem atingido o seu nível mais baixo em dois anos devido ao fortalecimento da procura, de acordo com dados da Agência de Energia dos EUA (EIA).

Este cenário colocou uma pressão ascendente sobre o preço do petróleo e aumentou a especulação de que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) poderia mais uma vez adiar os seus planos de aumento da produção de petróleo bruto, previstos para dezembro, por pelo menos mais um mês.

O petróleo começou a semana com uma queda de mais de 6% depois de a antecipada retaliação de Israel contra o Irão ter resultado em "ataques precisos contra alvos militares" durante a madrugada de sábado, sem afetar a infraestrutura petrolífera e nuclear do Irão nem a produção de petróleo.

O resultado das eleições presidenciais norte-americanas de 05 de novembro e as decisões de política monetária que a Reserva Federal (Fed) irá adotar na sua próxima reunião serão determinantes na evolução do preço do crude.

