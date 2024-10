O petróleo do Mar do Norte, de referência na Europa, acabou o dia no Intercontinental Exchange a cotar 4,63 dólares abaixo dos 76,05 com que encerrou a sessão na sexta-feira.

O Brent respondeu em baixa acentuada ao desenvolvimento do conflito no Médio Oriente, depois de na madrugada de sábado, os israelitas terem lançado "ataques contra objetivos militares" no Irão, na sua prometida resposta ao ataque iraniano a Israel com mísseis no início de outubro.

Pontualmente, isto acabou com a incerteza dos investidores e o seu receio com a eventualidade de o ataque israelita atingir instalações petrolíferas e nucleares ou eu afetasse a oferta de petróleo da região.

