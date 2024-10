O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, fechou a sessão no Intercontinental Exchange a cotar 1,67 dólares acima dos 74,38 dólares com que acabou as transações na quinta-feira.

A cotação do Brent encerrou assim uma semana de altos e baixos com uma valorização acumulada de quatro por cento, perante a incerteza gerada pelo desenvolvimento da violência no Médio Oriente e a aproximação das eleições presidenciais nos EUA, em 05 de novembro.

Os investidores mantêm-se cautelosos face à possibilidade de Israel efetuar a sua prometida resposta ao ataque com mísseis feito pelo Irão, no início de outubro, e de o conflito se alargar na região e ameaçar as rotas de transporte do petróleo do Médio Oriente.

Outras fontes de incerteza são ainda o novo orçamento do governo britânico, as eleições japonesas, além das mencionadas norte-americanas, e as decisões dos principais bancos centrais sobre taxas de juro.

