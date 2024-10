Esta subida acentuada da cotação ocorre no dia em que se passa o primeiro ano do ataque do Hamas a Israel e se verifica uma escalada da violência no Médio Oriente Médio.

O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, fechou o dia no Intercontinental Exchange a cotar 2,88 dólares acima dos 78,05 com que tinha encerrado a semana passada, a qual apresenta a sua valorização mais forte desde janeiro de 2023 com uma subida de 8,4%.

A de hoje foi a quinta sessão consecutiva em alta e a primeira que supera os 80 dólares por barril desde agosto último.

Em causa está o receio entre os investidores com a eventualidade de Israel atacar a infraestrutura petrolífera iraniana.

Os analistas do Banca March atribuíram a tendência altista à tensão no Médio Oriente e às expectativas de uma maior procura da China, depois da "série de estímulos" à economia aprovados pelo governo d Pequim.

Por outro lado, a possibilidade de interrupções do fluxo de petróleo no Golfo de México, devido aos estragos causados pelo furacão Milton, também alertou os investidores, depois de algumas plataformas terem hoje retirado os trabalhadores e suspendido a produção.

