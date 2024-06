O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, fechou as transações na Intercontinental Exchange a cotar 0,64 dólares acima dos 85,07 dólares com que finalizou as transações na quarta-feira.

O Brent encerrou com um aumento uma sessão de altos e baixos, na qual o Banco de Inglaterra anunciou a sua decisão de manter as taxas de juro inalteradas em 5,25%.

O Supremo Tribunal Britânico também emitiu uma decisão que abre um precedente no setor, determinando que as autoridades devem considerar o impacto das emissões geradas pela queima de combustíveis fósseis na concessão de licenças para novos poços de produção de petróleo.

