O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, encerrou a sessão no Intercontinental Exchange a cotar 1,63 dólares acima dos 82,62 dólares com que fechou as transações na sexta-feira.

A forte subida do Brent ocorreu no dia em que o Bank of America divulgou uma previsão que aponta para uma cotação média do petróleo europeu de 90 dólares no último trimestre do ano.

Os investidores vão também acompanhar o próximo anúncio do Banco de Inglaterra sobre a taxa de juro no Reino Unido. Apesar de se prever a manutenção em 5,25%, também se admite que o banco central dê pistas sobre o momento em que tenciona baixá-la.

RN // RBF

Lusa/fim