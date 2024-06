O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 89 cêntimos acima dos 77,52 dólares com que fechou as transações na terça-feira.

A subida de hoje acaba com a tendência que se estava a esboçar, depois de duas sessões consecutivas em baixa, após a decisão do OPEP+ de estender os cortes de produção até final de 2025.

O OPEP+ que junta os membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) com aliados, como a Federação Russa.

