O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, fechou a sessão no Intercontinental Exchange a cotar 48 cêntimos acima dos 74,74 dólares com que encerrou as transações na sexta-feira.

Os preços do petróleo mantiveram-se sem alterações de maior, com os investidores suspensos dos desenvolvimentos diplomáticos relativos à invasão russa da Ucrânia, depois de Donald Trump ter falado recentemente com o seu homólogo russo, Vladimir Putin.

Um eventual desenvolvimento pacificador da situação, com o levantar das sanções às Federação Russa, pode aumentar os fluxos globais de petróleo, apontam os analistas.

RN // RBF

Lusa/fim