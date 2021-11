O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 2,18 dólares acima dos 80,56 com que fechou as transações na quinta-feira.

Na sessão anterior, a cotação tinha caído mais de um por cento, depois de os membros do OPEP+ terem recusado ceder às pressões para aumentar a produção mais do que tinham agendado.

Mas foi a esta decisão que é atribuída a forte subida de hoje.

A cotação do Brent tinha começado a semana nos 85 dólares e com tendência ascendente, até à reunião do grupo que junta os membros da Organização dos Países Exportadores de petróleo, com aliados, com a Federação Russa, para recuperar hoje a tendência de subida.

RN//RBF

Lusa/fim