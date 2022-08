O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 3,76 dólares acima dos 96,46 com que fechou as transações de segunda-feira, ou seja, nos 100,22 dólares.

Depois de cair na semana passada para os cerca de 90 dólares, patamar que o Brent não atingia desde o início da invasão russa da Ucrânia, em 24 de fevereiro, a Arábia Saudita sugeriu que está a avaliar o corte da sua produção, para evitar uma nova queda nos preços.

Esta intenção fez disparar as negociações europeias de petróleo durante a sessão de hoje.

