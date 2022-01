O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 1,04 dólares acima dos 86,52 com que fechou as transações na segunda-feira.

Um ataque com drones reivindicado pelos 'huthies' do Iémen contra instalações petrolíferas nos Emiratos Árabes Unidos (EAU), entre outros alvos, aumentou a preocupação já existente no mercado com a escassez do fornecimento frente ao aumento da procura.

O aumento da tensão no Médio Oriente e o receio que as negociações sobre o nuclear com o Irão se compliquem, o que manteria as restrições às exportações do petróleo iraniano, contribuíram para a subida dos preços, segundo analistas.

A possibilidade de uma incursão militar na Federação Russa na Ucrânia, que pode afetar o equilíbrio do mercado mundial de energia, também está no radar dos investidores.

O aumento da produção conjunta decidido pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo ficou abaixo dos níveis acordados, em dezembro, o que foi atribuído às dificuldades de produção que se vivem na Líbia, segundo analistas da Capital Economics.

