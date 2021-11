O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão International Exchange Futures a cotar 77 cêntimos acima dos 78,89 dólares com que fechou as transações na sexta-feira.

A cotação do Brent tem evoluído abaixo dos 80 dólares por barril, afetada nos últimos dias pela especulação sobre uma eventual ação concertada por EUA, Japão, China, Índia e outros países consumidores para libertar parte das suas reservas estratégicas de petróleo.

Os analistas acreditam que essa ação contribuiria para contrariar a estratégia da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que recusa intensificar o aumento da sua produção, e embaratecer o preço do produto, cuja subida está a prejudicar a recuperação de algumas economias.

