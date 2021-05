O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 65 cêntimos acima dos 68,55 dólares com que fechou as transações na terça-feira.

O preço do Brent subiu perante a constatação da paralisação da maior rede de oleodutos nos EUA ter provocado escassez de abastecimento em zonas do país.

Outro contributo para a subida da cotação veio da baixa das reservas de petróleo nos EUA.

