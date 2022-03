O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 73 cêntimos acima dos 106,91 dólares com que fechou as transações na quinta-feira.

O Brent terminou com esta subida uma semana de alta volatilidade na qual os preços ficaram contidos em relação à anterior, quando a cotação 'disparou' e aproximou-se dos 140 dólares por barril.

Os investidores permanecem dependentes das consequências da invasão russa da Ucrânia e dos efeitos sobre o nível global da oferta que possam ter as sanções internacionais contra a Federação Russa, enquanto os países ocidentais procuram substituir os hidrocarbonetos russos com fontes de abastecimento alternativas.

