O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 59 cêntimos acima dos 93,03 dólares com que fechou as transações na quinta-feira.

Os investidores mantiveram-se atentos à evolução das tensões com a Federação Russa por causa da Ucrânia, em particular pela possibilidade de invasão.

Os analistas antecipam que um ataque russo pode fazer subir os preços, ao reduzir as exportações russas e o nível global da oferta.

RN//RBF

Lusa/fim