O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 33 cêntimos acima dos 58,48 dólares com que fechou as transações na quarta-feira.

A cotação do Brent manteve a tendência de subida dada a expectativa de redução da diferença entre a produção e a procura.

A baixa das reservas de petróleo dos EUA para mínimos de 10 meses alimentou as perspetivas de aumento do consumo.

