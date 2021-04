O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar nove cêntimos acima dos 65,33 dólares com que fechou as transações na quarta-feira.

A cotação do Brent recuperou hoje algum terreno, depois de duas sessões em baixa, após se conhecer a descida em 300 mil barris da produção diária líbia, devido a problemas técnicos e financeiros.

Mas continua a preocupação com a procura por parte da Índia, terceiro consumidor mundial de petróleo, devido à dimensão da pandemia do novo coronavirus no país.

