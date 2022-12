O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 1,46 dólares abaixo dos 82,66 com que fechou as negociações na terça-feira.

As advertências sobre a evolução da economia internacional por parte de alguns bancos centrais pesaram sobre o preço do petróleo, que caiu ao fim de quatro sessões em que esteve a subir.

Da mesma forma, a cotação também foi influenciada pelo aumento em mais de dez milhões de barris das reservas dos EUA na semana passada.

