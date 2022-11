O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 96 cêntimos abaixo dos 93,86 dólares com que encerrou as transações na terça-feira.

A cotação do Brent caiu num dia em que a operadora de oleodutos russa Transneft anunciou o reinicio da bombagem em direção da Hungria.

Os analistas também estiveram atentos à eventualidade de o Iraque aumentar a sua produção petrolífera.

RN // RBF

Lusa/fim