O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 1,27 dólares acima dos 119,40 com que fechou as transações na segunda-feira

A cotação do Brent mantém assim a tendência altista, apesar do entendimento entre os analistas de que os preços elevados podem ter começado a reduzir a procura.

Mas a reabertura paulatina da economia chinesa juntamente com as dúvidas sobre a capacidade de a Organização dos Países Exportadores de Petróleo compensar a baixa da oferta, dadas as sanções à Federação Russa, continuam a impulsionar os preços.

