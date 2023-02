O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 1,69 dólares abaixo dos 84,47 com que fechou as transações na terça-feira.

A cotação do crude manteve-se sob pressão depois de a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e os seus aliados, designadamente a Federação Russa, tenham decidido manter o nível de produção.

Este cartel de produtores decidiu hoje manter o corte de dois milhões de barris por dia na sua produção em 2023.

