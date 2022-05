O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 2,45 dólares abaixo dos 107,58 com que fechou as transações na segunda-feira.

A preocupação com a evolução da procura na China, a braços com as restrições decididas para combater um surto do novo coronavuris, pesou sobre os preços do crude.

Apesar dos avanços para um embargo europeu ao petróleo russo, os analistas acreditam que a medida não está iminente, pelo que foi a situação na China a que teve mais impacto nos preços do Brent.

