O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 1,29 dólares abaixo dos 66,62 com que fechou as transações na terça-feira.

A nova vaga da pandemia que fez subir acentuadamente o número de infeções na Índia acrescentou dúvidas às expetativas sobre a recuperação da procura de crude.

A Índia é o terceiro maior consumidor mundial de petróleo e as prolongadas restrições que previsivelmente vai ser obrigada a aplicar vão arrefecer a sua economia.

