O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 3,70 dólares abaixo dos 121,69 com que encerou as transações na quarta-feira.

A cotação do Brent abriu em alta, mas caiu na segunda metade do dia, em que as atenções dos investidores também estiveram focadas na cimeira dos membros da NATO, em Bruxelas.

Vários Estados da Aliança Atlântica opõem-se a um embargo aos hidrocarbonetos russos, como castigo pela invasão da Ucrânia, decidida pelo Kremlin.

Um veto ao petróleo russo representaria uma redução da oferta para as refinarias europeias entre 1,5 milhões e dois milhões de barris por dia, estimou a consultora Rystad Energy.

