O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 2,84 dólares abaixo 94,52 com que fechou as transações na quinta-feira.

Os alertas ouvidos ao longo da semana sobre uma nova recessão global continuaram a pesar sobre a cotação do barril, que perdeu parte do impulso que lhe deu a semana passada a decisão de baixar a produção por parte do grupo OPEP+.

O receio que o arrefecimento económico se traduza na diminuição da procura de petróleo é o principal lastro sobre a cotação do Brent.

