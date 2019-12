Corredor do Norte de Moçambique aposta na ferrovia após terminar concessão portuária A empresa Corredor de Desenvolvimento do Norte (CDN) de Moçambique anunciou hoje que vai reforçar a aposta no transporte ferroviário a partir de janeiro, depois de terminar a concessão do porto de Nacala. economia Lusa economia/corredor-do-norte-de-mocambique-aposta-na_5dfa5900f82d7c79827309e4





Sem que haja "continuidade da gestão do Porto de Nacala, há necessidade de as empresas do corredor" dedicarem "mais esforços ao negócio principal que é o escoamento e embarque do carvão, a partir de Tete" para o porto e "alavancar a potencialidade do transporte ferroviário de carga geral", explica Welington Soares, presidente do Conselho de Administração (PCA) das empresas do Corredor Logístico de Nacala, em comunicado.

A concessão de 15 anos do porto à CDN termina em 10 de janeiro e a data foi confirmada na terça-feira após reunião do Conselho de Ministros.