De acordo com o barómetro da AICCOPN, nos primeiros seis meses de 2024, o montante global dos contratos de empreitadas de obras públicas celebrados e objeto de reporte no Portal Base, até ao dia 15 de julho, ascendeu a 1.706 milhões de euros, uma subida de 18%, face ao período homólogo comparável do ano passado.

Já os contratos de empreitadas celebradas e objeto de reporte no Portal Base, até ao dia 15 de julho, mas que têm a ver com os concursos públicos, perfizeram 1.238 milhões de euros até junho, o que se traduz num aumento homólogo de 14%.

Neste âmbito, destaca-se que "o diferencial entre a contratação reportada e os concursos de empreitadas lançados na mesma modalidade ascende a 4.538 milhões de euros, desde o início do ano".

Quanto aos contratos de empreitadas de obras públicas celebrados em resultado de ajustes diretos e consultas prévias, no período em análise, verificou-se um acréscimo de 35%, em termos homólogos.

A AICCOPN refere ainda que o montante global dos concursos de empreitadas de obras públicas que foram promovidos no primeiro semestre, totalizaram 5.775 milhões de euros.

Este montante correspondeu a um crescimento de 78%, face aos 3.246 milhões de euros registados no período homólogo do ano passado.

