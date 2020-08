Nas últimas 24 horas foram ainda registados seis óbitos, o que eleva o total de mortes para 35.483, enquanto o total de contágios é de 269.214 desde que o primeiro caso foi detetado a 21 de fevereiro.

O número de hospitalizações continua a crescer, com 1.337 em todo o país, assim como um aumento de oito pacientes internados nas Unidades de Cuidado Intensivo, que são agora 94.

A diminuição do número de infeções diárias deverá estar relacionada com a queda no número de exames realizados, que foram 58.518, quando no domingo foram 81.723.

Dos novos casos, 184 foram registados na Campânia, dos quais 86 são de pessoas que regressaram de férias, 35 da ilha da Sardenha e 51 de outros países.

Em Lácio, os novos contágios caíram para 148, com 44% provenientes de residentes que voltaram de férias.

Na Lombardia, foram ultrapassadas as 100.000 infeções desde o início da emergência sanitária com 135 novos casos.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 847.071 mortos e infetou mais de 25,2 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

