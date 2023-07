De acordo com o boletim mensal do Mercado dos Combustíveis e GPL da ERSE, "em termos homólogos, o consumo [de combustíveis derivados de petróleo] registado em maio de 2023 foi 9,9% superior (+70,1 kton [quilotoneladas]) ao de maio de 2022, com um aumento no consumo de gasolina (+19,8%), de 'jet' [combustível para aviões] (+15,0%), de gasóleo (+6,9%) e de GPL (+2,7%)".

Já face ao mês anterior, o consumo global aumentou 98 kton, o que representa um acréscimo de 14,4%, com subidas na gasolina (+21,9%), no gasóleo (+16,9%), no GPL (+8,9%) e no 'jet' (+4,3%).

No mesmo sentido, quando comparado com o período homólogo pré-pandémico de 2019, o consumo verificado em maio foi também superior (+64,5 kton), observando-se um aumento no consumo de gasolina (+17,5%), de gasóleo (+10,3%), e de 'jet' (+6,6%), tendo-se apenas registado uma diminuição no consumo de GPL (-15,2%).

A ERSE aponta ainda que, em maio, os preços de venda ao público (PVP) médios da gasolina e do gasóleo no mercado nacional "acompanharam o comportamento dos mercados internacionais e registaram diminuições de 2,6% e de 3,6%, respetivamente, face ao mês anterior".

Segundo o regulador, os hipermercados "mantêm as ofertas mais competitivas nos combustíveis rodoviários, seguidos pelos operadores do segmento 'low cost'".

Em maio, os distritos de Braga, Santarém e Aveiro registaram os preços de gasóleo e gasolina mais baixos em Portugal continental, enquanto Beja, Bragança e Lisboa apresentaram os preços mais altos.

Relativamente à garrafa de GPL (butano e propano), Braga, Viseu e Viana do Castelo registaram, para Portugal continental, o menor custo, enquanto Beja, Leiria e Faro apresentam os preços mais elevados.

