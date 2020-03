Construção de barragem na fronteira entre Angola e Namíbia começa em 2021 - ministro

As obras para a construção da barragem transfronteiriça de Baynes, entre Angola e Namíbia deverão ter início no próximo ano, anunciou esta semana o ministro da Energias e Águas angolano, citado pela comunicação social do país.

economia

Lusa

